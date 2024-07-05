يصب في مصلحة المواطن.. أول قرار من وزير التموين الجديد | ومفاجأة تسعد المصريين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت مصادر إعلامية عن أول قرار لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مؤكدة بأن الأخير قد طلب قائمة بأسماء من تخطوا سن المعاش، ولا زالو متواجدين داخل الوزارة ويتم التمديد لهم بشكل سنوي.

قرار عاجل من وزير التموين

أكدت التقارير الإعلامية، بأن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق طلب قائمة من كان يمدد لهم سنويا، وذلك للعمل على إنهاء خدمتهم وتقديم الشكر لهم في الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير، فإن هناك حملة تغيرات كبرى داخل أروقة الوزارة خلال هذه الفترة، ومن بينها تقديم الشكر إلى المشرف العام على قطاع مكتب شئون وزارة التموين السابق، وهذا بجانب تغيير عدد من القيادات داخل الوزارة خلال الفترة القادمة.

وكان “شريف” قد أطلق تصريحات إعلامية تحدث فيها عن أبرز ملامح العمل في المهمة التي كلف بها خلال الفترة المقبلة، معلقًا على ذلك بقوله: “التعيين في هذا المنصب هو تكليف مهم وسنبذل قصارى جهدنا للتخفيف عن كاهل المواطنين، ويجب بأن يعلم الجميع بأن خدمة المواطن البسيط هو الأولوية الأهم بالنسبة للوزارة في الفترة المقبة، وكذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين سيكون هو الشغل الشاغل للوزارة، وقد بدأ العمل بذلك بالفعل منذ لحظة حلف اليمين الدستوري”.

الجدير بالذكر بأن الدكتور شريف فاروق قد أدى اليمين الدستوري كوزيرًا للتموين خلال يوم أول أمس الأربعاء خلفًا للدكتور علي المصيلحي.