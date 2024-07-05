دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التراخيص: تسوية بوطيب حلت أزمة الزمالك.. وشكوى النجوم لا تؤثر على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – أكد المستشار محمود عابدين، رئيس لجنة تراخيص الأندية باتحاد الكرة، أن عدم وجود التزامات مادية على الأندية شرط حصولها على التراخيص، وتسوية الزمالك مع المغربى خالد بوطيب أنهت أزمة تراخيص الزمالك.

وقال محمود عابدين فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج “ملعب أون تايم” المذاع على قناة أون تايم سبورتس: “سيتم تطبيق اشتراطات الاتحادين الدولى والأفريقى الخاصة بالتراخيص فى المسابقات المحلية”.

وأضاف: “تمت الموافقة على منح الزمالك ترخيص المشاركة فى البطولات الأفريقية بعد توصله لتسوية مع لاعبه المغربى خالد بوطيب، والزمالك قدم خطابا مكتوبا من خالد بوطيب للجنة وتم التأكد من صحة الإنفاق بين الطرفين على الجدولة، لذلك تمت الموافقة على منح الزمالك الترخيص، وده شرط وضعه الاتحاد الأفريقي بتسليم موافقة مكتوبة من الطرفين”.

وتابع: “لائحة الكاف صدرت فى 2013 ولكن الأندية لم تكن تعرف الأمور ماشية إزاى، فمن الموسم الماضى بدأ الكاف يفرض التراخيص على الأندية للمشاركة فى البطولات وأصبحت لازمة لكل الأندية المشاركة فى البطولات بوضع شروط يجب توافرها فى هذه الأندية لمنحه هذه التراخيص”.

وأضاف: “كل الأندية التى تقدمت للمشاركة فى بطولات أفريقيا 2024 توافرت فيها الشروط، لذلك حصلت على ترخيص المشاركة فى هذه البطولات”.

وتابع: “هناك شروط للمشاركة فى البطولات المحلية وهى التى يضعها كل اتحاد بنفسه ولكن يجب أن تكون مماثلة للشروط التى وضعها الاتحاد الأفريقية”.

وأضاف: “الأهلى وإنبى هما أول ناديين حصلا على التراخيص لأنها كانا الأحرص على الحصول على هذه التراخيص، ثم تابعه باقى الأندية، وأخيرا نادى الزمالك الذى نجح فى حل مشاكله وحصل على هذه التراخيص”.

وعن أزمة بيراميدز، قال: “لجنة التراخيص وجدت أن شكوى نادى النجوم ضد بيراميدز لا تمنعه من الحصول على الرخصة والمشاركة فى البطولة الأفريقية”.