أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة | وموعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل قطاع كبير عن موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تملك القرار فيما يتعلق بزيادة أسعار البنزين والسولار في مصر أو تثبيتها، وذلك وفقًا لما تقوم به من دراسات متعلقة بأسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، مع مراعاة التكاليف الأخرى، قبل أن تتخذ أي قرار يتعلق بزيادة سعر البنزين أو ثتبيت أو خفضه.

أسعار البنزين في مصر

حتى هذه اللحظة لا توجد أي زيادات قد طرأت على أسعار البنزين بالوقت الحالي، ولا زالت المحطات تعمل بنفس الأسعار التي تم الإعلان عنها بعد اجتماع اللجنة في بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وقد جاءت آخر تحديثات أسعار البنزين في مصر على هذا النحو التالي:

بنزين 80: 11 جنيهًا للتر

بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر

بنزين 95: 13.50 جنيهًا للتر

سعر اسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه.

هل سيتم زيادة أسعار البنزين؟

يعد هذا التساؤل هو الأكثر تداولًا الآن داخل العديد من النقاشات سواء في الشارع المصري أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر مسؤولة، فهناك توقعات بأن يتم تحريك سعر البنزين في حدود 10% تقريبًا، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص هذا الأمر.

ووفقًا لبعض التقارير فإن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد يكون أواخر شهر يونيو الجاري، أو في الأسبوع الأول من شهر يوليو على أقصى تقدير.

الجدير بالذكر بأن أسعار الوقود بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانة الغاز، تخضع في مصر لما يعرف بآلية التسعير التلقائي. والتي بموجبها يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على عدة عوامل.