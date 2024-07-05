بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تحدد موعد التوقف عن انقطاع الكهرباء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء الجديد بالحكومة المصرية، بأن الفترة الحالية تشهد دراسات وأبحاث كبيرة من جانب خبراء الوزارة للوصولو إلى خطة للسيطرة على أزمة انقطاع الكهرباء في مختلف المحافظات، مؤكدًا بأن الجهود قد اقتربت من الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة.

موعد التوقف عن انقطاع الكهرباء

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، قال وزير الكهرباء الجديد:

“قبل نهاية الشهر الجاري سيتم عرض حلا متكاملا بشأن موقف الكهرباء وبحد أقصى خلال نهاية يوليو سيتم حل أزمة الكهرباء نهائيا وفق توجيهات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي”.

وأكمل وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت تصريحاته قائلًا: “هناك توجيهات رئاسية بحل مشكلة قطع الكهرباء بأسرع وقت، وقبل نهاية الشهر الجاري سيكون هناك أخبارا جيدة لكل المواطنين بخصوص هذا الشأن”.

وختم “عصمت” تصريحاته الإعلامية الأولى منذ توليه المنصب قائلًا: “العمل قائم على قدم وساق من أجل تقليل الفاقد من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وهناك خطة للتعامل مع المخالفات، للقضاء عليها بشكل كامل خلال الفترة القادمة”.

الجدير بالذكر بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد تعهد بحل أزمة الكهرباء قبل نهاية شهر يوليو الجاري، مؤكدًا على كون الحكومة تقدم اعتذارها للشعب المصري بشأن أي ضيق أو إنزعاج قد تسببت في هذه الأزمة.