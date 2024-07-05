200 جنيه مرة واحدة.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير متوقع خلال تعاملات اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت أسعار لمعدن الأصفر حالة من الإرتفاع خلال تعاملات الخميس الموافق 4 يوليو 2024، ليسجل عيار 24 نحو 3630 جنية للشراء، ويأتى ذلك بالتزامن مع أرتفاع أسعار الأوقية إلى نحو 2356 دولار بنهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم فى مصر فقد سجل عيار 24 بنهاية تعاملات اليوم نحو 3634 جنية للشراء مقابل 3622 جنية للبيع، أما عيار 21 الأكثر أنتشارا بالسوق المصرى للصاغة فقد بلغ نحو 3180 جنية للشراء مقابل 3170 جنية للبيع، كما وصل عيار 18 إلى نحو 2725 جنية للشراء مقابل 2717 جنية للبيع، كما سجل عيار 14 نحو 2120 جنية للشراء.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب فى مصر من محل صاغة إلى محل صاغة أخر ومن تاجر لأخر، بسبب إختلاف قيمة المصنعية التى تترواح بين 60 جنية وتصل إلى نحو 200، زيادة على قيمة الجرام الواحد وحسب نوع المشغولات الذهبية، وتصل نسبة المصنعية لدى بعض محال الصاغة إلى نحو 7% من سعر الجرام الواحد.

سعر الجنية الذهب

وفيما يخص الجنية الذهب فقد سجل خلال تعاملات اليوم نحو 25369 جنية للبيع مقابل 25440 جنية للشراء، ويزن الجنية الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، ويزيد الطلب على الجنية الذهب من قبل فئة كبيرة من المستثمرين، سواء بهدف الإدخار أو الإستثمار على المدى البعيد، بسبب إنخفاض قيمة المصنعية عند شراء الجنية الذهب، وعالميًا فقد سجلت الأونصة نحو 2356 دولار فى أخر تحديث لها، وتستخدم الأونصة لوزن السبائك الذهبي، وتزن نحو 31.1 جرام من عيار 24.