جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس يستقبل الأنبا جابرييل والسفير النمساوي استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا والجزء الناطق بالألمانية بسويسرا، ومعه السفير النمساوي الجديد بالقاهرة السيد چورچ بوستينكر. وكانت فرصة للتعارف، كما جرى الحديث عن مصر والكنيسة القبطية وانتشارها في دول العالم، وزيارات قداسة البابا للنمسا.



حضر اللقاء وقام بالترجمة السيد مانويل بغدي مستشار الكاردينال كريستوف شونبورن رئيس أساقفة النمسا، كما حضره الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس فيلوباتير نبيه سكرتير قداسة البابا لشؤون المهجر، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستقبل الأنبا جابرييل والسفير النمساوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.