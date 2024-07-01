نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة حسن ينتقد إدارة الزمالك ويعبر عن تأثر هيبة النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، أنه كان مع قرار الإدارة بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، معبرًا عن استيائه من الوضع الراهن للنادي.

وأضاف حسن خلال تصريحاته للإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس أن عدم حضور جمهور الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا لم يكن قرارًا جيدًا.

وأشار نجم الزمالك إلى استياء جمهور الزمالك من الأوضاع الحالية، معتبرًا أن إدارة النادي تعاني من ضعف، وأن هيبة النادي تأثرت سلبًا بالقرارات الأخيرة.

وانتقد حسن قرار استكمال المباريات في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن هناك تغيرات في كرة القدم تتطلب معالجة فورية.

وفي ختام تصريحاته، أكد حسن أن جمهور الزمالك هو الحافظ الوحيد لقيم ومبادئ النادي، وعبر عن انزعاجه من تردد لاعبي الفريق في خوض مباراة القمة أمام الأهلي.