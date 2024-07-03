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عاجل - التشكيل الوزاري 2024.. من هو وزير الصحة في حكومة "مدبولي" الجديدة؟ (بروفايل)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التشكيل الوزاري 2024.. من هو وزير الصحة في حكومة "مدبولي" الجديدة؟ (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التشكيل الوزاري 2024.. تولى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في الحكومة الجديدة، وذلك نظرا لجهودة الكبيرة فى دعم القطاع الصحى ودعمة لمنظومة الرعاية العلاجية.

وننشر في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بعد الإبقاء عليه في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستوري وزرائها الجدد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في مقر رئاسة الجمهورية.

مناصب شغلها وزير الصحة

  • وزير الصحة والسكان فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الأولى.
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • عميد كلية طب أسنان عين شمس.
  • نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

مسيرة وزير الصحة العلمية

  • أستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
  • أستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية.
  • أمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات.
  • عضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.
  • نشر 20 بحثًا فى دوريات ومجلات عالمية

التشكيل الوزاري.. حركة المحافظين 2024 كاملة

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، عن كواليس حركة المحافظين ضمن التشكيل الوزاري 2024 وستشمل تغيير من 16 لـ23 محافظًا وتعد أكبر حركة محافظين في تاريخ مصر، وجاءت بعض الأسماء حتى الآن وفقًا لما يلي:

 وأوضحت المصادر أن حركة المحافظين ستشمل عدد من المحافظات الأخرى بينهم: "القاهرة - شمال سيناء - الغربية - كفر الشيخ - الإسماعيلية - السويس - الجيزة - دمياط - المنيا - الفيوم - قنا - الأقصر".

أسماء المحافظين الجدد ضمن التشكيل الوزاري 2024

اللواء أشرف الجندي

 محافظ الإسكندرية

اللواء طارق مرزوق

محافظ الدقهلية

اللواء محب حبشي

محافظ بورسعيد

اللواء هشام أبو النصر

محافظ أسيوط

السيد أيمن

محافظ القليوبية

جاكلين عازر

محافظ البحيرة

اللواء عماد الكدواني

محافظ المنيا

عادل سعيد

محافظ الجيزة

اللواء علاء عبدالمعطي

محافظ كفر الشيخ

اللواء عبدالفتاح نور الدين

محافظ سوهاج

اللواء أشرف فارس

محافظ الإسماعيلية

اللواء خالد شوقي

محافظ أسوان

اللواء حازم الأشموني

محافظ الشرقية

اللواء أيمن الشهابي

محافظ دمياط

حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد

ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد ونوابهم، اليوم اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

التشكيل الوزاري 2024.. تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي:

  • الحفظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
  • وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
  • مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
  • تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.
  • مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.
  • التركزي على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية
  • تشجيع نمو القطاع الخاص.
  • بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

"دوت الخليج" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل)

التشكيل الوزاري.. وتؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

‎أسماء وزراء حكومة مدبولي كاملة.. وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024

اسم الوزير

الوزارة

مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

الفريق كامل الوزير

وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء

الفريق أول محمد زكي

وزير الدفاع

اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

خالد عبدالغفار

وزير الصحة والسكان

أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

هاني سويلم

وزير الري والموارد المائية

مايا مرسي

وزيرة التضامن الاجتماعي

أسامة الأزهري

وزير الأوقاف

أحمد كوجك

وزير المالية

محمود فوزي

وزير الشؤون النيابية

شريف فاروق

وزير التموين

بدر عبدالعاطي

وزير الخارجية

سامح الحنفي

وزير الطيران

عدنان الفنجري

وزير العدل

شريف الشربيني

وزير الإسكان

حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

عبدالمجيد صقر

وزير التنمية المحلية

كريم بدوي

وزير البترول

محمد عبد اللطيف

وزير التربية والتعليم

محمد جبران

وزير العمل

أحمد هنو

وزير الثقافة

الحكومة الجديدة 2024

وزراء حكومة "مدبولي".. وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وكشفت مصادر، عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة، مؤكدة أن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير محافظى القاهرة والإسكندرية والأقصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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