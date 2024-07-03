نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملامح حزينة.. محافظ الجيزة يودع العاملين برسالة شكر قبل مغادرة مكتبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مطلع داخل ديوان عام محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد المحافظ، جمع مساء الثلاثاء جميع متعلقاته من مكتبه وودع جميع العاملين داخل الديوان، موجها لهم الشكر خلال فترة عمله معهم.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أن راشد خلال مغادرة مكتبه ظهرت على وجهه ملامح الحزن، تاركا مكتبه مبكرا على غير عادته.

وعلل أن ملامح الحزن ظهرت على وجه محافظ الجيزة، لأنه كان يأمل أن تجدد فيه الثقة ويظل في منصبه.

كانت قد أكدت المصادر أن المستشار عادل السعيد سيصبح محافظا للجيزة خلفا للواء أحمد راشد.

‎كما أكد مصدر حكومي أن مراسم حلف اليمين لـ الوزارة الجديدة، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بالقاهرة بقصر الاتحادية.

وتابع المصدر أن الوزارة الجديدة أو التغييرات الحكومية تشمل عدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين، وأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقًا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.