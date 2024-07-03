اتحاد الكرة: لم نجامل بيراميدز في الرخصة الإفريقية.. ونساعد الزمالك وكل الأندية المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه يتم مساعدة نادي الزمالك وكافة الأندية المصرية من أجل الحصول على التراخيص الإفريقية، موضحًا أن بيراميدز حصل على الرخصة بالفعل ولم يتم مجاملته.

اتحاد الكرة: لم نجامل بيراميدز في الرخصة الإفريقية

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي وبيراميدز سوف يتم جلب حكام أجانب، وسوف نسمح بجلب حكام من الخارج بناءً على رغبة الأندية حتى عودة الثقة في حكامنا المصريين الذين يقدمون مستويات جيدة في الخارج، ولكن السوشيال ميديا جعلت كل واحد يريد الانتصار لرأيه".

وأشار إلى أن الزمالك مستمر في مفاوضاته لحل القضايا من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية، واتحاد الكرة يبذل جهودًا لمساعدته في تلك الأزمة، واتحاد الكرة دائمًا يساند النادي الابيض وكل الفرق المصرية والزمالك له تاريخ كبير في البطولات القارية.

وبشان رخصة بيراميدز واعتراض النجوم، علق قائلا: "نادي النجوم يستحق مبالغ نظير انتقال احد لاعبيه لبيراميدز، ثم تظلم بيراميدز وصدر حكما نهائيا في الأمر يوم 26 يونيو الماضي، وليس بعد 31 مارس الماضي، وبالتالي اتحاد الكرة لن يجامل أي نادٍ على حساب آخر".

وأكد أن تأجيل المباريات ساهم في حصد الأهلي والزمالك للبطولات الإفريقية، وتم تأجيل اللقاءات وفقًا للائحة معينة.