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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن نقطة الخلاف بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في مفاوضات صفقة الكندي ألفونسو ديفيز المحتمل انضمامه إلى الفريق الملكي في فترة الميركاتو الصيفي.

سبب عرقلة انضمام ديفيز إلى ريال مدريد

أفادت شبكة ريليفو الإسبانية بأن بايرن ميونخ يرغب في الحصول على 50 مليون يورو مقابل التنازل عن خدمات ألفونسو في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد لا يريد دفع المبلغ الذي يطلبه بايرن ميونخ ويحدد سعر الصفقة عند 35 مليون يورو وهو مبلغ يقل بنحو 15 مليون يورو عما يطلبه النادي البافاري.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مرور الوقت سيكون في صالح ريال مدريد في ظل عدم تجديد عقد ألفونسو مع بايرن ميونخ واضطرار النادي البافاري لقبول فكرة رحيله في الميركاتو الصيفي بدلًا من الرحيل المجاني عقب نهاية العقد.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أنه من المنتظر أن يؤثر وصول ألفونسو ديفيز على مستقبل فيرلان ميندي في ريال مدريد علمًا بأن الضبابية هي عنوان وضعية ميندي الذي يعيش آخر موسم في عقده مع الملكي في الوقت الذي يتمسك الجهاز الفني برئاسة كارلو أنشيلوتي بوجوده مع الملكي مع تبني الإدارة المدريدية وجهة نظر أخرى تكمن في بيع عقده بشكل نهائي.