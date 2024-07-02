نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من علي ماهر بعد فوز المصري على الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة الثلاثين من الدوري.

يوم واحد راحة للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الأربعاء استعدادًا لبلدية المحلة

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

كان المصري قد نجح اليوم في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد النسور الخضر إلى النقطة الثامنة والأربعين والتي تضمن لهم الحفاظ على المركز الثالث.

حصل فخر بن يوسف لاعب النادي المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة اليوم أمام الجونة.