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أحمد جودة - القاهرة - تواصل النائب حسن عمار، بمبادرة شخصية دون أن يُطلب منه ذلك، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، من أجل المساهمة والتدخل لحل أزمة قيد النادي المصري.

حسن عمار يؤمن مليون جنيه لحل أزمة قيد المصري

ونجح عمار في الحصول على مليون جنيه كدعم من هيئة قناة السويس لحل أزمة القيد.

سدد كامل أبوعلي رئيس النادي المصري نصف قيمة الغرامة المالية الموقع على النادي بسبب لاعبه السابق رامى البدوى والتي على إثرها تم وقف القيد بالنادي البورسعيدي.

وتم سداد 225 ألف دولار كما تم الاتفاق مع اللاعب علي جدولة باقى المستحقات خلال فترة محددة.

وجاء ذلك من أجل الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية حيث اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تسوية الأندية لمشاكلها المادية مع نهاية يونيو الجاري.

ومن جانبه أعرب كامل أبو علي رئيس النادي المصري عن استيائه الشديد من الأوضاع الحالية في النادي، مشددا على ضرورة محاسبة كل من استهان بقيمة النادي وأسهم في إدارة غير سليمة أدت إلى تراكم المشكلات.

وأشار أبو علي في تصريحات صحفية إلي أهمية وعي الجماهير بحجم المسؤولية التي يتحملها بعض الأفراد تجاه الأزمات التي يواجهها النادي.

كشف رئيس النادي أنه تم دفع نصف الغرامة فقط استجابة لرغبة محمد موسى عضو مجلس الادارة، الذي ألح بشدة على ضرورة المشاركة في المنافسات الأفريقية.

وحذر أبو علي من أزمة مالية وشيكة، مشيرا إلى أن النادي سيواجه استحقاق النصف الأخير من الغرامة خلال شهر ونصف.

وطالب كامل المسؤولين بالوقوف بجانبه والمساهمة في حل هذه الأزمة، مؤكدًا أنه لن يتحمل مواجهة المشاكل المالية بمفرده مرة أخرى.

وأضاف رئيس النادي أنه إذا لم يجد دعمًا في حل أزمة القيد المقبلة، فإنه سيضطر إلى الرحيل.



وجه أبو علي الشكر لجماهير بورسعيد، معبرا عن اعتزازه بهم ورغبته في إسعادهم بقدر ما يستطيع متمنيا للفريق التوفيق والنجاح في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في تحقيق ما يتمنونه ورؤيته في فريقهم.

