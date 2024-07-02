نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب توجه رسالة لطالبة واقعة رقصة التخرج بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية ڤيديو لطالبة تقوم بالرقص من داخل حفل تخرجها من كلية التربية الرياضية بأسيوط، مما أثار الجدل عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي وعبر مستخدمي السوشيال ميديا عن إستيائهم من رقص الطالبة بهذه الطريقة وتصدر الڤيديو التريند.



مي كساب توجه رسالة دعم لطالبة أسيوط

وانقسمت الآراء على السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض لهذه الواقعة، وعبرت الفنانة مي كساب عن رأيها في هذا الحدث من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير بـ "إنستجرام" وكتبت من خلال خاصية "الستوري":

"اللي يعرفها يقولها تفرح وتتبسط وتتبسط بنجاحها وتسيبها من المرضى الله يهديهم ويهدينا".



آخر أعمال مي كساب في الدراما

حققت الفنانة مي كساب نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في شهر رمضان الكريم الماضي

ونال المسلسل حظًا كبيرًا من إعجاب الجمهور أثناء عرضه في موسم دراما رمضان، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وقدمت مي كساب خلال العمل دور "عائشة".



أبطال وصناع مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة كوكبة مميزة من نجوم الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، ميمي جمال، مؤمن نور، هدى الأتربي، زينب العبد، منة تيسير محمد التاجي، مريم الجندي وآخرين من النجوم المميزين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.