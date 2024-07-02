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أحمد جودة - القاهرة - أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي، أنه لم يفقد الأمل في رفع الإيقاف عن لاعبه صالح جمعة، بعدما تقرر إيقافه لمدة ستة أشهر من الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشددا على أن النادي ينتظر نتيجة الالتماس الذي تقدم به عقب صدور القرار بشكل رسمي.

هيثم شعبان: الكرخ متمسك بصالح جمعة وباقي على الهدف خطوة

أشار المدير الفني إلى أن صالح جمعة كان يسير بشكل جيد مع الفريق في بداية انطلاقته مع الكرخ، لولا قرار إيقافه الذي أصاب الجميع بالدهشة، وعلى الرغم من تبقي مباراتين على نهاية الدوري، إلا أن الجميع في الكرخ يعمل على رفع الإيقاف على اللاعب بعد التقدم بالإلتماس العاجل والذي لم تظهر نتيجته حتى الأن.

وشدد المدرب المصري على أن الكرخ يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المطلوب البقاء في دوري نجوم العراق، مشددا على أن التعادل الذي حققه في المباراة الماضية أمام نفط ميسان كان بمثابة الفوز لا سيما وأن هدف التعادل جاء في الدقيقة 100 من عمر المباراة، وهذه ليست المرة الأولى التي يعود فيها الفريق في الوقت القاتل، وذلك يعود إلى تجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا بشكل جيد، وتدريبهم على التمسك بالتسجيل حتى الرمق الأخير.

وأردف هيثم شعبان قائلا: "المباراة كانت صعبة وهناك غيابات كثيرة في صفوف الفريق، لدرجة أنني كنت أمتلك أربع بدلاء فقط في تلك المباراة، هذا ما تعودت عليه في المباريات الأخيرة بسبب الإصابات والإيقافات، ولكننا نعمل وفق الإمكانات المتاحة، ونقاتل في كل لقاء لتحقيق أكبر مكسب ممكن في واحد من أصعب المواسم في تاريخ الكرخ".

وعاد المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا ليقول: "الفريق على بعد خطوة واحدة من تحقيق هدف البقاء رسميا في دوري نجوم العراق، وسوف نقاتل لتحقيق الفوز أمام فريق نفط البصرة في اللقاء القادم، لنحقق ما جئنا إليه رسميا، في موسم صعب على اللاعبين والإدارة والجهاز الفني".