نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "إنسايد أوت" يحقق مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة والت ديزني، اليوم الأحد، أن إيرادات الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “إنسايد أوت” "قلبا وقالبا" من إنتاج شركة بيكسار، تجاوزت مليار دولار عالميًا.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي لها أن إيرادات الفيلم تجاوزت حاجز المليار دولار في أقل من 3 أسابيع منذ بدء عرضه بأنحاء العالم، ليصبح أول فيلم رسوم متحركة على الإطلاق يحقق مثل هذه الإيرادات حيث حقق أعلى إيرادات من أي فيلم آخر هذا العام.

فيلم “إنسايد أوت” الجزء الأول

وعُرض الجزء الأول من الفيلم في 2015، تدور قصة الفيلم حول الطفلة (ريلي) التي تنتقل إلى (سان فرانسيسكو) مع عائلتها، بعد أن تسلم والدها عملا جديدا هناك، حيث تتحكم بها بعض المشاعر مثل (السعادة، الخوف، الغضب، الحزن، الاشمئزاز)، وتحاول (ريلي) بالمساعدة من مشاعرها الكامنة التي تعطيها نصائح يومية أن تتخطى معاناة الانتقال إلى هذه المدينة الجديدة، كما تحاول أن تظل محافظة على أحاسيسها اﻹيجابية.