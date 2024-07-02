نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... ديما بياعة تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم المخرجة ديما بياعة تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار تصريحات حول تعرضها للخيانة من قبل زوجها السابق الفنان تيم حسن.

ديما بياعة تكشف عن سبب انفصالها من تيم حسن



وقالت ديما، في تصريحات تلفزيونية:" إنها خلال زواجي من تيم حسن كنت أكثر تألقا منه، وكان اسمي أهم بكثير من اسمه، لكنه أقنعني بالابتعاد عن الفن والاهتمام برعاية ابنيهما".

وأضافت: "حرفيًا لم أكن لي حياة معه على الإطلاق، مهنيا أقنعني بالبقاء في المنزل والتوقف عن التمثيل، وضحيت لكي يخرج ويصور ويكون مرتاحًا".

وتابعت:"خلال زواجي من تيم حسن كنت أعيش فترة نفسية سيئة، ولم أشعر بالمعنى الحقيقي للحياة إلا بعد انفصالي عنه وانتقالي إلى دبي عام 2010".



وأشارت:"عشت موت على البطيء ورأيت بعد سفري أن الحياة جميلة، وأنا قوية، ومرغوبة، ومحبوبة".

ديما بياعة تتعرض للخيانة

وواصلت:" تعرضت للخيانة من تيم حسن، وأنا لا أندم على هذا التصريح لكن ما يزعجني في هذا الأمر هو أني ذكرت اسم الفنانة التي خانهامعها قائلة: "شعرت حالي شهرتها وأعطيتها قيمة أكبر مما تستحق".

واستكملت: "اللبنانيين خدوا النجوم السوريين للدراما المشتركة لأنهم نجوم، لأنهم هيبيعوا مش لأنه هيعطوهم فرصة، لأنهم كانوا نجوم بيحركوا الشارع العربي كله".

واختتمت: "التعاون مع الدراما اللبنانية ساعد كثيرا في انتشار اللبنانيات، وهو أيضا ساعد النجمات اللبنانيات لينطلقن وينعرفن، أول عمل للممثلة نادين نسيب نجيم كان مسلسل لو كانت عاملة قبله أشياء خفيفة".

