نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تستعد لطرح أغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة مي سليم عن طرح أغنية جديدة من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

علقت مي سليم قائلة:' قريبا أغنية حلوة أوي يارب تعجبكم"

كشفت الفنانة مي سليم خلال ضيافتها في برنامج «القاهرة اليوم»، أمس، الذي يقدمه الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، عن كواليس تصوير فيلمها «بنقدر ظروفك» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

وقالت مي خلال البرنامج “إن معايير اختيار أدواري اختلفت وتحرص على تجسيد الشخصية التي تضيف لرصيدها الفني، عكس الفترة الماضية كانت تفضل الظهور المكثف حتى تجسد الكم الأكبر من الادوار، وعندما عرض على فيلم بنقدر ظروفك شعرت أن الحكاية نفسها مختلفة ولم يتم تناولها من قبل، كونه يتحدث عن الأسعار والمناطق العشوائية وحب الناس لبعضها البعض، ومبسوطة جدًا بفريق العمل”.

وتابعت مي: “الشغل مع الفيشاوي جميل وهو فنان موهوب بشكل غير عادي، يذاكر الشخصية كويس جدًا والكيميا بينا كانت حلوة”.

أما عن شائعات زواجها من الفيشاوي علقت مي قائلة: “لم نكشف عن أي صورة من كواليس الفيلم، والفيشاوي عرض عليا أن ينشر صورة من الكواليس واستقررنا على صورة الزفاف لأننا طول الفيلم متبهدلين ودي اكتر صورة شكلنا حلو فيها، ولما نزلها نسي يكتب من كواليس فيلم بنقدر ظروفك”.