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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان خلال حلقة من برنامجه "ملعب الشمس" التلفزيوني عن الثلاثي الذي تم اختياره وقيده رسميا للسفر مع منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس.

زيدان يكشف عن اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر الأولمبي في رحلتهم إلى باريس

أكد زيدان قائلًا: "الثلاثي المختار وتم قيده رسميًا هم إمام عاشور، محمد عبد المنعم، وأحمد سيد زيزو".

أضاف زيدان أن الأهلي أبدى مرونة كبيرة في إرسال عاشور وعبد المنعم للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بعد الاجتماعات الأخيرة التي جرت في الساعات القليلة الماضية.

واختتم زيدان التصريح بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استعدادا لمشاركة مصر في منافسات أولمبياد باريس، مؤكدًا على أهمية الثلاثي في تعزيز فرص المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية.