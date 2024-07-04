الرياضة

ناقد رياضي: مرتضى منصور له إنجازات كبيرة في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي محمد رجب في برنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان عن علاقته العميقة بنادي الزمالك.

ناقد رياضي: مرتضى منصور له إنجازات كبيرة في الزمالك

أكد رجب أنه يشجع الزمالك منذ صغره، بدءًا من عمر 9 سنوات، مؤكدًا أن حبه للنادي لا يتوقف على أشخاص معينين، بما في ذلك مرتضى منصور.

وأضاف رجب قائلًا: "نتفق أو نختلف، ولكن المستشار مرتضى منصور له إنجازات كبيرة عندما كان على رأس القيادة الإدارية لنادي الزمالك".

وتابع بسؤال رمزي: "هل بعد رحيل المستشار مرتضى منصور سأكون غير زملكاوي؟" ثم أجاب بشكل قاطع قائلًا: "لا طبعًا، حبي لنادي الزمالك لا يتوقف على أشخاص معينين".

واختتم رجب حديثه بالتأكيد على أن علاقته العميقة بالزمالك تتجاوز الأشخاص وترتكز على الفضيلة والتاريخ الكبير للنادي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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