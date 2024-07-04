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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي محمد رجب في برنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان عن علاقته العميقة بنادي الزمالك.

ناقد رياضي: مرتضى منصور له إنجازات كبيرة في الزمالك

أكد رجب أنه يشجع الزمالك منذ صغره، بدءًا من عمر 9 سنوات، مؤكدًا أن حبه للنادي لا يتوقف على أشخاص معينين، بما في ذلك مرتضى منصور.

وأضاف رجب قائلًا: "نتفق أو نختلف، ولكن المستشار مرتضى منصور له إنجازات كبيرة عندما كان على رأس القيادة الإدارية لنادي الزمالك".

وتابع بسؤال رمزي: "هل بعد رحيل المستشار مرتضى منصور سأكون غير زملكاوي؟" ثم أجاب بشكل قاطع قائلًا: "لا طبعًا، حبي لنادي الزمالك لا يتوقف على أشخاص معينين".

واختتم رجب حديثه بالتأكيد على أن علاقته العميقة بالزمالك تتجاوز الأشخاص وترتكز على الفضيلة والتاريخ الكبير للنادي.