نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يكشف عن سر نجاحه في الكوميديا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان أحمد حلمي في خطف أنظار الجمهور من خلال أحدث ظهور له ببرنامج بيت السعد، الذي يقدمه عمرو وأحمد سعد، مساء الأربعاء، وهو من إخراج محمد سامي.



وكشف الفنان أحمد حلمي عن سر نجاحه في الكوميديا.

وقال حلمي: "إيه اللي خلاكوا تعملوا كدا، أنتم عايزين معجزة في المونتاج، وبتورطوني ورطة مش قدها".



اعرف الوصفة السحرية لنجاح أحمد حلمي

وأضاف: "سر خلطة الكوميدية بتاعتي إنها تكون كوميديا إنسانية، وأحب كوميديا الموقف، وأحب كوميديا الإفيهات برضه بس تكون جوه الموقف، وأقرب فيلم لقلبي إشاعة حب".

وتابع:" لو طلعلي عفريت هطلب منه أول حاجة إن أنا أوصل للعالمية، والحاجة التانية إن الدولار يوصل لـ 3 جنيه، وكان حلم حياتي إن صوتي يطلع حلو وأتعلم العود والأهم الصحة والستر".



أحمد حلمي يواصل في تحضير قصة مدينة



ويواصل حلمي كذلك التحضير لفيلم جديد بعنوان قصة مدينة، من إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج محمد السعدي، كما يشارك ضيف شرف في فيلم الست، بطولة منى زكي الذي تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

أبرز ضيوف برنامج بيت السعد



ومن المقرر أن يستضيف برنامج بيت السعد، مجموعة كبيرة من الفنانين من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، من بينهم إليسا ومنة شلبي ومحمد هنيدي وأحمد السقا والشاب خالد وأحمد فهمي ونادين نجيم، وأحمد حلمي، يسرا، مي عمر، وغيرهم من نجوم الوطن العربي، ويعرض كل يوم اربعاء على شاشة قناة MBC1، ويوم السبت على قناة MBC مصر.