نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مين كبر ناو".. شيكو يحتفل بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل شيكو بعيد ميلاده من خلال نشره صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب معلقا:' مين كبر ناو وعيد ميلاده دلوقتي، احلو؟؟؟!'

مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، تأليف كريم سامي وإخراج محمد أمين.

قام الفنان شيكو، بالتعليق على جملته الشهيرة التي لازمته في مسلسل خالد نور وولده نور خالد الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، موضحًا أن تكرار المصطلح طوال حلقات المسلسل، جاء من اقتراحه.

وقال شيكو في تصريحات صحفية: جملة عايز أتمرمغ في حضنك، كانت مكتوبة في السكريبت، ولكن بصيغة عايز أترمي في حضنك، ومقررة للحلقة الأولى بس، وأنا اقترحت إننا نزودها في باقي الحلقات.

وأضاف شيكو: وقصدت أغيرها لـ عايز أتمرمغ في حضنك، لأن كلمة أتمرمغ غريبة وشبه دماغ الشخصية، خصوصًا أن كان ليا جملة في فيلم قلب أمه، كنت بقول لـ هشام، لما بشوفك ببقى عايز أخدك في حضني، وحبيت جدًا جملة باسم سمرة يلا بينا، في مسلسل العتاولة.