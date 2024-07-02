نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرملة عزت أبو عوف تحيى ذكري وفاته بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت أميرة أبو السعود أرملة الفنان الراحل عزت أبو عوف، ذكري وفاته وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشرت أميرة أبو السعود صورة لزوجها الراحل وعلقت عليها قائلة: "اليوم الذكرى الثانوية عزت الله يرحمه وحشتني جدا، أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة بقدر طيبة قلبه".

ذكري وفاة الراحل عزت أبو عوف

و تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2019، بعد صراع طويل مع المرض، رحل وترك بصمته الفنية الخاصة في كثير من الأعمال الفنية التي شارك بها، على مدار مشواره الفني.

ولد الفنان عزت أبو عوف في مدينة القاهرة في عام 1948، درس الطب في الجامعة، ثم تفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، حيث انضم لفرقة "بلاك كوتس"، وأسس مع شقيقاته الأربعة فرقة "فور إم" في أواخر حقبة السبعينات.