نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 4 مسرحيات.. إدارة مهرجان العلمين تعلن تعاونها مع موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف القائمين على إدارة الدورة الثانية من مهرجان العلمين عن تبادل الفعاليات بين المهرجان وبين موسم الرياض، ومن المقىر أن يتم عرض بعض المسرحيات التي تم عرضها في موسم الرياض مرة أخرى في مصر أثناء فعاليات مهرجان العلمين.

تعاون بين مهرجان العلمين وموسم الرياض

وأعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة خلال المؤتمر الصحفي لانطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين أنه سوف يتم عرض 4 مسرحيات، وأكثر من حفل غنائي، كما أن المتحدة سوف تقوم برعاية أكثر من حفل في موسم الرياض.

كما أعلن المستشار تركي آل شيخ قبل ذلك عن هذا التعاون الذي سيكون بين بينش مارك ومهرجان العلمين، وأعلن عن حفل كبير لـ عمر خيرت، و10 حفلات من مواهب الأوبرا.

موعد مهرجان العلمين

يشار إلى إنه ستنطلق فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.







تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".





ووصل إلى المؤتمر الخاص بافتتاح الدورة الثانية لمهرجان العلمين، منذ قليل، عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على رأسهم الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة.



كما وصل جمال صلاح، الرئيس التنفيذي لـ pod، والإعلامية منى عبد الوهاب، المتحدث الرسمي باسم المهرجان في دورته الثانية، وأيضًا حضر الفنان أحمد أمين.