محمد الباز يعرض تقريرا حول تفاصيل يوم 3 يوليو 2013 (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الدكتور محمد الباز
وخلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أشار الباز إلى أن القوات المسلحة المصرية أكدت عدم تجاهلها لنداء الشعب المصري في ذلك اليوم المصيري.
وأوضح الباز أن رد فعل الشعب كان متباينًا، حيث عبرت الجبهة الأولى في ميدان التحرير عن سعادتها واستبشارها بقرار القوات المسلحة، واصفًا إياها بجبهة الحق. بينما كانت الجبهة الثانية في اعتصام الجماعة الإرهابية في ميدان هشام بركات "رابعة العدوية سابقًا"، تعيش حالة من الوهم الكبير، حيث أوهمت نفسها بدعم الجيش.
وأضاف الباز أن الجماعة كانت تعيش في وهم كبير منذ البداية، مشيرًا إلى أنه عند تعيين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع في 12 أغسطس 2012، كانت الجماعة تحاول الترويج لفكرة أن الجيش يدعمها.
وذكر مقالًا تاريخيًا كتبه أعضاء الجماعة وصفوا فيه السيسي بـ"وزير دفاع بنكهة الثورة"، في محاولة لإيهام الناس بأن الجيش يقف إلى جانبهم.
وأكد الباز أن الجيش المصري يقف مع الوطن بأكمله وليس مع أي فصيل سياسي أو جماعة بعينها. وأشار إلى أن الشعب المصري لم ينخدع بهذا النظام، حيث انطلقت الهتافات المطالبة بسقوط حكم الجماعة الإرهابية في 17 يوليو 2012، خلال جنازة الراحل عمر سليمان، أي بعد 17 يومًا فقط من تولي النظام الجديد السلطة.
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