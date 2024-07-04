عهد وحاسبوني عليه.. ماذا قال الباز في أول حلقة بـ الحياة اليوم؟ (فيديو)

وجَّه الإعلامى الدكتور محمد الباز، رسالة إلى جمهوره في الحلقة الأولى له في برنامج "الحياة اليوم"، والذي يُذاع على قناة الحياة الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وقال الباز: "عهد بيني وبينكم وحاسبونى عليه هحاول بقدر الإمكان خلال برنامج الحياة اليوم أن كلامى يكون عاقلًا ومنطقيًا ومسؤولًا".

ولفت إلى أن انضمامه إلى تقديم برنامج "الحياة اليوم" يعد المحطة الثالثة له فى برامج التوك شو، مشددا على أنه يعتبرها المحطة الأهم والأضخم فى مسيرته الإعلامية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أصدرت قرارًا بانضمام الإعلامي محمد الباز إلى قناة الحياة، لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي بالقناة "الحياة اليوم".

محمد الباز سبق له تقديم برنامجي "90 دقيقة" و"آخر النهار"، وقدم خلال العام الماضي برنامجه "الشاهد" على قناة إكسترا نيوز، وأضاف به إلى المكتبة الإعلامية المصرية والعربية ثمانية مواسم استضاف فيها ما يقرب من 200 شخصية عامة من كبار السياسيين والمفكرين والمثقفين والكتاب.

جدير بالذكر، أن محمد الباز يرأس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وله مؤلفات تتناول الشأن السياسي والثقافي والديني، وبدأ مشواره الاعلامي منذ ما يقرب من خمسة وعشرين عامًا، شارك خلالها في تأسيس عدد من الصحف والمشاركة في إطلاق عدد من البرامج الفضائية.