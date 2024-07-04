منال عوض ميخائيل.. السيرة الذاتية لـ أول سيدة تتولى حقيبة التنمية المحلية

أدت الدكتورة منال عوض ميخائيل، اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة لـ التنمية المحلية؛ لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ مصر تتولى هذا المنصب، خلفًا لـ اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية السابق.





وخلال السطور التالية يستعرض "دوت الخليج" بإيجاز، وفي نقاط، لـ السيرة الذاتية لـ وزيرة التنمية المحلية الجديدة...

تخرجت الدكتورة منال عوض ميخائيل من كلية الطب البيطري، وحصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها عام 1989م.

حصلت الدكتورة منال عوض على درجة الماجستير عام 1995.

حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999.

عملت وزيرة التنمية المحلية الجديدة عضوًا في الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية.

شغلت عام 2013، منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تم تعيينها عام 2015، نائبًا لمحافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شغلت منصب محافظ دمياط، لتكون ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر، عام 2019.

حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الدراسية عام 2007م.

حصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017 ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمدن التعلم الذي أقيم بدولة أيرلندا.