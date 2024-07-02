نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت شعار "كامل العدد".. وائل كفوري يلتقي جمهوره في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار "كامل العدد" تستعد النجم وائل كفوري لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن حفلات مهرجان قرطاج في دورته الـ58 بتونس، يوم 19 يوليو الجارى، وكشفت إدارة المهرجان عن نفاد التذاكر من فئة الكراسي.

آخر أعمال وائل كفوري

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل كفوري، أغنية "حلو الحب" الذي طرحها مؤخرًا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل أغنية "حلو الحب"



أغنية "حلو الحب" من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، إنتاج موسيقى داني حلو، مكس وماستر رالف سليمان.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بعد الدنيا بتجيب عشا الوفا

ما خمسة اللهف بقلوب العاشقين

الحب بين الناس بعده ما اختفى

وبعده القلب بيدق

حلو الحب لما يجمع بين قلبين

ويخليهم شخص واحد

من بعد ما كانوا اتنين عايشين لبعض

وحاسين ببعض.