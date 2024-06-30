نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري.. استبعاد كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام طلائع الجيش غدًا في الدوري الممتاز. عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - رضا سليم خط الهجوم وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد.

