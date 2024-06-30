نائبة متحدث اليونيفيل: نعمل على مدى الساعة منذ 7 أكتوبر لتهدئة الأوضاع

جدة - نرمين السيد - كانديس أرديل نائبة المتحدث باسم يونيفيل

قالت كانديس أرديل نائبة المتحدث باسم يونيفيل للقاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن يونيفيل يحث كل الأطراف من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار على الأرض.





وأضافت أن يونيفيل تعمل على مدى الساعة منذ السابع من أكتوبر من أجل تهدئة الأوضاع. وتابعت أن قوات يونيفيل تراقب الموقف عن كثب وتطالب بوقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.

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