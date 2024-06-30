نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الكيميا راكبة" تقترب من حصد نصف مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم عمرو سعد، والمطرب أحمد سعد، تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد النجاح الساحق الذي حققا من خلال أغنية “الكيميا راكبة”، حيث حققت أكثر من 410 ألف مشاهدة في أقل من 4 أيام، لتحتل المركز الثاني على منصة “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية "الكيميا راكبة"

الكيميا راكبة من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وإخرج محمد سامي.

كلمات أغنية الكيميا راكبة

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

الكيميا راكبة

والسمعة سابقة

لو كانت مسابقة إحنا الاوائل

أخلاق أوروبا ايوة إحنا نخبة

ودماغنا هوبا بخته اللي جاوب

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي

مننا فينا السعد بينا اسأل علينا قبل المشاكل

واصلين لحتة مش أي حته

وبأي خطه إحنا التقايل

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي