نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المباريات التي سيغيب عنها زيزو عن الزمالك حال الانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى المنتخب الأولمبي المصري للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس اعتبارًا من 24 يوليو المقبل.

انضمام زيزو للمنتخب الأولمبي

في حال الموافقة على مشاركة زيزو في الأولمبياد، سينضم اللاعب إلى معسكر المنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي يوم 13 يوليو. سيغيب زيزو عن الزمالك حتى 30 يوليو، وهو موعد آخر مباراة في دور المجموعات. إذا استمر المنتخب في البطولة، ستقام مباراة الدور ربع النهائي يوم 2 أغسطس، ثم نصف النهائي يوم 5 أغسطس، والمباراة النهائية أو لقاء المركز الثالث يومي 8 و9 أغسطس.

سيؤدي انضمام زيزو للمنتخب الأولمبي إلى غيابه عن الزمالك في 7 مباريات، من أبرزها لقاء بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بدوري NILE.

المباريات التي سيغيب فيها زيزو عن الزمالك

مباراة بلدية المحلة: يوم 15 يوليو، مؤجلة من الجولة 17.

مباراة بروكسي: يوم 18 يوليو، دور الـ32 من كأس مصر.

مباراة الداخلية: يوم 21 يوليو، الجولة 31 من دوري NILE.

مباراة بيراميدز: يوم 26 يوليو، مؤجلة من الجولة 18.

مباراة المقاولون العرب: يوم 29 يوليو، مؤجلة من الجولة 19.

مباراة الجونة: يوم 2 أغسطس، الجولة 32 من دوري NILE (إذا تأهل المنتخب للدور ربع النهائي).

مباراة زد: يوم 5 أغسطس، مؤجلة من الجولة 23.