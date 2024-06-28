التجارة البريطانية: حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن

جدة - نرمين السيد - الحوثيون يستهدفون سفينة قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.



وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران مهاجمة خطوط الشحن والسفن في منطقة البحر الأحمر، بزعم دعم الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية، بينما استهدفت الهجمات الحوثية سفن الدول المساندة للشعب الفلسطيني بشكل خاص، ومن بينها إسبانيا التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية.

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