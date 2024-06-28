انتخابات الرئاسة الإيرانية.. طهران على مفترق طرق بعد وفاة إبراهيم رئيسي

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جدة - نرمين السيد - الانتخابات الإيرانية
وقال التقرير إن "إيران.. البلد الذي يقف على مفترق طرق بعد الوفاة المأساوية للرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو الماضي، حيث تتزايد التحديات وتتعدد الأزمات من الملف النووي المعقد والصراعات الإقليمية إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية والمطالب الشعبية الملحة، في هذه الأوقات العصيبة، ينتظر الإيرانيون رؤية رئيس جديد يقود البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارًا".
وأوضح التقرير أن "الرئيس الإيراني القادم يأتي في ظل تهديدات بلاده بتقليص التزاماتها النووية بعد اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى يقترب من صنع الأسلحة، فضلا عن عدم التعاون مع مراقب الوكالة الأممية".
وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية" إنه "بالتالي، فإن التعامل مع الملف النووي يتطلب من الرئيس الإيراني الجديد مزيجا من الدبلوماسية الحذرة والشفافية والقدرة على التفاوض على نحو فعال مع المجتمع الدولي".
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