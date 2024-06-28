استطلاع:80% من الأمريكيين يؤكدون أن مناظرة بايدن وترامب لم تؤثر في اختيارهم

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

قال استطلاع رأي لشبكة "CNN"، إن نحو 80% من الأمريكيين يرون أن المناظرة بين الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترمب لم تؤثر في اختيارهم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وتعقيبًا على المناظرة، قال حازم الغبرا، المستشار السابق في الخارجية الأمريكية، إن مناظرة بايدن وترامب هي الأولى من بين مناظرتين، لافتًا إلى أنه بدا على "بايدن" التعب بشكل غريب بعض الشيء، بينما بدا "ترامب" المرشح القادر على المنافسة وطرح نقاطه والدفاع عن موقفه بشكل مستمر، وأكد: "هذه كانت ليلة ترامب بشكل واضح". وأضاف الغبرا، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن المناظرة ركزت على المنافسة الشخصية، ولم يكن هناك ما يكفي لمناقشة الوضع العام والوضع الخارجي وسياسات كلا الطرفين، ولكن كانت هناك منافسة بين شخصين، ولم تكن المنافسة بين سياساتهما.

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