رئيس الوزراء: نتطلع إلى عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سنويا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 08:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ مصر تتطلع إلى عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بصورة دورية كل عام من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي.

وأضاف “مدبولي”، في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: "أنقل لكم تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي حرص على افتتاح المؤتمر بنفسه رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية في ضوء إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي".