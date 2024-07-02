هل يلبي التعديل الوزاري طموحات وآمال المصريين؟..كشف المستور عن التشكيل الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - التعديل الوزاري، بات الحدث الأهم الذي ينتظره المصرين خلال الساعات المقبلة، ما بين رجاء وطموح أن يكون هذا التعديل بارقة أمل لملايين المصريين، بينما كشفت مصادر إعلامية وحكومية عن ملامح التعديل الذي طال انتظاره.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشارع المصري مشغول بتوقعات التغيير الوزاري 2024، فالمواطنون يبحثون دائما عن الأمان والاستقرار.

وكشف بكري، عبر فيديو نشره بصفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: عن آخر التوقعات بشأن التغيير الوزاري، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

موعد التغيير الوزاري 2024

وقال بكري إنه وفقا لما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهى من التشكيل المطلوب لإعلان التغيير الوزاري 2024.

وأضاف عضو مجلس النواب: «نحن ننتظر الآن التغيير الوزاري المتوقع، وأنا في تصوري أن يوم 3 يوليو 2024، سيكون بداية انطلاقة جديدة فالمواطنون يريدون بالفعل رؤية مرحلة جديدة».

وتابع: «أعتقد أن البداية الحقيقية ستكون يوم الأربعاء 3 يوليو، والخريطة الوزارية الجديدة سيكون فيها تغييرات مهمة، فمن الممكن أن يكون هناك نوابا، ورد الاعتبار للكثير من الوزارات التي أثبتت نجاحها، والنظر في الوزارات التي فشلت في الحكومة السابقة».

65 لقاء لاختيار التشكيل الوزاري الجديد

قال بكري: «أتصور في هذه المرحلة، لا بد أن نهتم بالشعب المصري، ونحن نثق في القيادة السياسية، وأننا أمام رئيس مخلص يتمنى لبلده أن تتقدم للإمام، ولكن نحتاج أن نسمع لآراء الشعب المصري، ونتجه نحو الطريق الأفضل».

18 وزيرا من الحاليين لن يكونوا فيها

وأوضح مصطفى بكري أن التغيير الوزاري سيشمل 18 وزارة بينها وزارات سيادية وخدمية ومعظم الوزارات الاقتصادية.

هذا وسبق وأشار بكري الأحد في برنامجه التلفزيوني عبر قناة "صدى البلد" إلى إمكانية ظهور حكومة جديدة قد تضم وجوها جديدة، وتحديدا إذا استمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في منصبه، حيث من المتوقع أن يكلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها.

كشف مصدر حكومي، الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين وأنّ مراسم حلف اليمين خلال أيام، لافتا إلى ⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية.

وأشار إلى أنّ ⁠رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أجرى أكثر من 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، يعتمد على ⁠معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة.

تفاصيل الانتهاء من التشكيل الوزاري

ويتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائما على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وكانت «إكسترا نيوز» قد بثت في نبأ عاجل نقلًا عن مصدر حكومي، تفاصيل الانتهاء من التشكيل الوزاري.

ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن "تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية".

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين، جرى نفي أحدها من جانب مصدر حكومي مطّلع.