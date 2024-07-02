محمود البنا لـ الناس: حصلت على رخصة التحكيم الدولى فى عام تعيينى مأذونا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال الحكم الدولي محمود البنا، ربنا أكرمنى بأن أكون حكم دولى وأمثل مصر لمدة 11 سنة، لافتا إلى أنه فى 2008 تم تعيينى مدرس فى الأزهر الشريف لمدة 5 سنوات، وفى 2013 الوظيفة فرغت بالمأذون السابق رحمة الله عليه وتقدمت لها وتم اختيارى لحصولى على مؤهل أعلى من المتقدمين.

وأضاف محمود البنا خلال استضافته ببرنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، استلمت المأذونية فى 2013 وهو نفس العام الذى حصلت فيه على رخصة التحكيم الدولى، وتقلدتها رسميا فى 2014، ووفقت بين الوظيفتين بسبب وجود مكتب لى خاص بالمأذونية، وعند السفر لمدة طويلة أتقدم للمحكمة بإجازة رسمية لرئيس المحكمة ويؤشر عليها ويتم تكليف أقرب مأذون.

وروى محمود البنا موقفا طريفا بين أسرة عروسين أثناء عقد قرانهما، قائلا:" حدث اختلاف بين أسرة الزوجة على من يكون وكيل العروس، وتدخلت لإنهاء الأمر"، لافتا إلى أنه كتب عقد قران زميله محمود ناصف من الوسط الرياضى ومن أهل قريته ودائم التواصل معه.

ولفت محمود البنا إلى أن الشخص الملهم فى حياتى والدتى، وهى سبب توفيقى، وفيما أصل إليه ودعوتها تنير طريقى.