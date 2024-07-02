تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين مدارس القاهرة للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين مدارس وإدارات المحافظة للعام الدراسي الجديد 2024/2025، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 1/7/2024.





ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التحويل الدخول إلى الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg ووفقًا لمديرية التعليم، فإن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية الصف الثاني لرياض الأطفال KG2 وحتى الصف الثالث الثانوي العام. ونبهت المديرية على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس التي تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية. وأشارت إلى أن التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام والعكس سيكون خلال الفترة من 4/8/2024 وحتى 3/9/2024.

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