جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين في معارك شمال غزة

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين في معارك شمال قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الضابط والجندي الإسرائيليان قتلا في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة برصاص قناص ومبنى مفخخا. وأضافت أن أكثر من 40 مواجهة بين الجيش وفصائل فلسطينية في الشجاعية منذ بدء العملية يوم الخميس.

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