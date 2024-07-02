طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. غدًا

يؤدى طلاب الشعبة العامة بالثانوية العامة، غدًا الثلاثاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى: الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية.





ويستمر الامتحان لمدة 3 ساعات، من التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتكون من 37 سؤالًا، بينهم 34 سؤالًا موضوعيًا "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت"، و3 أسئلة مقالية.

ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 43 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 8 درجات، بإجمالي 50 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى: 26 سؤالًا مخصص لهم درجة واحدة، و8 أسئلة مخصص لهم درجتان، أما الأسئلة المقالية فتنقسم إلى سؤالين مخصص لكل منهما درجتين، وسؤال مخصص له 4 درجات.

وتستقبل اللجان الطلاب عند الساعة 8:15 صباحا لإنهاء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية والكشف عن حيازة أية أجهزة قد تساعد على الغش الإلكتروني.

ويتسلم الطلاب كراسة للأسئلة وورقتي إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية، إضافة إلى كتيب المفاهيم، وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بكتابة بياناتهم على كراسة الأسئلة ورقتي الإجابة بدقة.

ولن يعتد بأى إجابة داخل كراسة الأسئلة، كما وجهت الوزارة بتظليل الدوائر المعبرة عن إجابات أسئلة الاختيار من متعدد بشكل كامل دون وضع علامة "صح" أو "خطأ" داخل الدائرة، أو تظليل أكثر من دائرة للإجابة عن السؤال الواحد، واستخدام اللون الأزرق فقط.

وتنقسم أسئلة الامتحان إلى: 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبان متتاليان على نفس النموذج.

ووجهت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقتي الإجابة، وكذلك كتيب المفاهيم، فى نهاية كل امتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2023-2024، أكثر من 745 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، أمام 1981 لجنة.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيًا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيًا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو المقبل.