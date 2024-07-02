كل يوم.. ON تعلن مواعيد برنامج محمد مصطفى شردي

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جدة - نرمين السيد - الإعلامي محمد مصطفى شردي على أون
وذكرت قناة أون موعد أولى حلقات برنامج "كل يوم"، على صفحتها الرسمية بموقع فسبوك، مشيرة إلى أنه سيبدأ من غد الأربعاء في تمام الساعة الـ 9 مساء.
الإعلامي محمد شردي هو من الإعلاميين الكبار أصحاب الخبرة الكبيرة في المجال الإعلامي والصحفي تمتد لسنوات طويلة، وكان يقدم برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الفضائية مع الإعلامية لبُنى عسل، كما سبق وترأس تحرير جريدة الوفد اليومية.
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