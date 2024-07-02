البنتاجون: رفع مستوى التأهب في القواعد الأمريكية في أوروبا

جدة - نرمين السيد - القواعد الأمريكية في أوروبا

أعلن البنتاجون، اليوم الإثنين، رفع مستوى التأهب في القواعد الأمريكية في أوروبا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن دونالد ترامب، المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية، قال في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي له إن الولايات المتحدة خسرت المليارات بسبب حرب أوكرانيا ولا يمكن أن نتحمل الإنفاق الكبير على الناتو.

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