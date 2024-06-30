تركيا ترفض تزويد طائرة إسرائيلية هبطت اضطراريا في أراضيها بالوقود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 08:33 مساءً - رفضت السلطات التركية، اليوم الأحد، تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود، بعدما هبطت بشكل اضطراري في مطار أنطاليا التركي.

وأفادت القناة الـ12 العبرية أن الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية كانت متجهة من بولندا إلى إسرائيل، وهبطت بشكل اضطراري في مطار أنطاليا، بعد إصابة أحد الركاب بوعكة صحية تتطلب تدخلا طبيا عاجلا، مما دفعها إلى الهبوط اضطراريا في أنطاليا.

سلطات مطار أنطاليا رفضت تزويد الطائرة بالوقود

وبحسب سكاي نيوز، قالت مصادر إسرائيلية إن سلطات مطار أنطاليا رفضت تزويد الطائرة بالوقود لكي يتسنى لها مواصلة رحلتها، بينما تدور حاليا مفاوضات لحل المشكلة.

وأضاف المصادر أنه "من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، قبل الحصول على إذن بمغادرة الطائرة"، حسب القناة 12.

تركيا واحدة من أشد منتقدي إسرائيل

وتعد تركيا واحدة من أشد منتقدي إسرائيل منذ بداية الحرب علي غزة، وفي شهر مايو أعلنت أنها ستوقف جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل.