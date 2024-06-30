خبير عسكرى: أصالة الشعب المصرى ظهرت فى ثورة 30 يونيو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 08:33 مساءً - قال اللواء محمد زكي الألفي، الخبير العسكري ومستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن ما قام به المصريون في ثورة 30 يونيو يعبر عن أصالة الشعب المصري، حيث كانت هذه الثورة العظيمة بوابة مصر إلى التنمية الشاملة، كما أظهرت مدى تمسك الشعب المصري بعقائده ومبادئه الراسخة منذ زمن طويل.

وأضاف الألفي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن المظاهر الدينية التي اعتمدت عليها جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها للدولة المصرية لم تستطع أن تخدع الشعب المصري، حتى قام بهذه الثورة بقناعة تامة لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية، واستعادة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.