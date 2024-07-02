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أحمد جودة - القاهرة - مصطفى بكري يعلن موعد التشكيل الوزاري الجديد 2024

تصريحات مصطفى بكري عن التشكيل الوزاري الجديد والتغيرات 2024 يستعد الشعب المصري بالتشكيل الجديد للحكومة كما أن هناك آمال عديدة بشأن ذلك الأمر حيث أن الشعب في انتظار الخدمات الجديدة، لوزراء جدد من الممكن أن يسهموا في تحسين معيشة المواطن، كما أن السيد الرئيس وجه أوامره بضرورة التركيز على تلبية احتياجات المواطن الصحية والتعليمية وحل الأزمات بجهود وأفكار جديدة.

تصريحات مصطفى بكري عن التشكيل الوزاري الجديد والتغيرات

حسب تصريحات مصطفى بكري فإن موعد الإعلان عن التشكيل الوزاري يكون في يوم 3 يوليو القادم، وجدير بالذكر أن عدد الوزارات التي سيتم تغييرها يبلغ نحو 18 وزارة، يسود فيها الوزارات التي لها علاقة بالأمور الخدمية، والاقتصادية، وكذلك أيضا السيادية.

التشكيل الوزاري والمحافظين

وأوضح رمضان خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، أن قناة "إكسترا نيوز" نقلت عن مصدر حكومي مطلع أن التشكيل الوزاري والمحافظين قد اكتمل، وأن مراسم حلف اليمين ستتم خلال أيام قليلة

وأضاف رمضان أن التشكيل الجديد يعتمد على الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، حيث أجرى رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي أكثر من 65 لقاء واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأكد رمضان أن الأسماء الجديدة لم تُعلن بعد، وأن من يتحدث عمن سيبقى ومن سيغادر "يفتي"، مشيرًا إلى أن الأسماء ستظل سرية حتى اللحظة الأخيرة قبل موافقة الرئيس السيسي وعرضها على البرلمان، حيث يبقى كل شيء قابلًا للتغيير.

موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد



كان مصدر حكومي مطلع أفاد، في تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، بالانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، مُضيفًا أنه تمت الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين.

وأوضح المصدر الحكومي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأشار إلى أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، منوهًا بأنه يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن