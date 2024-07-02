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أحمد جودة - القاهرة - مصطفى بكري يعلن موعد التشكيل الوزاري الجديد 2024 قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشارع المصري مشغول بتوقعات التغيير الوزاري 2024، فالمواطنون يبحثون دائما عن الأمان والاستقرار.

وكشف بكري، عبر فيديو نشره بصفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: عن آخر التوقعات بشأن التغيير الوزاري، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

التشكيل الوزاري الجديد 2024



أضاف مصطفى بكري: «اتمنى يكون التشكيل الوزاري الجديد قوي وما لدي من معلومات يؤكد أن المؤشرات جيدة في انتقاء عناصر ذات كفاءة ونشاط».

واختتم حديثه قائلًا: «بالتأكيد هناك خطوات مهمة في المرحلة المقبلة، ويوم 3 يوليو هو يوم التغيير الشامل لـ110 ملايين مصري».

موعد التغيير الوزاري 2024



وقال بكري إنه وفقا لما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهى من التشكيل المطلوب لإعلان التغيير الوزاري 2024.

وأضاف عضو مجلس النواب: «نحن ننتظر الآن التغيير الوزاري المتوقع، وأنا في تصوري أن يوم 3 يوليو 2024، سيكون بداية انطلاقة جديدة فالمواطنون يريدون بالفعل رؤية مرحلة جديدة».

وتابع: «أعتقد أن البداية الحقيقية ستكون يوم الأربعاء 3 يوليو، والخريطة الوزارية الجديدة سيكون فيها تغييرات مهمة، فمن الممكن أن يكون هناك نوابا، ورد الاعتبار للكثير من الوزارات التي أثبتت نجاحها، والنظر في الوزارات التي فشلت في الحكومة السابقة».

التغيير الوزاري الجديد

قال بكري: «أتصور في هذه المرحلة، لا بد أن نهتم بالشعب المصري، ونحن نثق في القيادة السياسية، وأننا أمام رئيس مخلص يتمنى لبلده أن تتقدم للإمام، ولكن نحتاج أن نسمع لآراء الشعب المصري، ونتجه نحو الطريق الأفضل».

مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد



ومن قبل، كشفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.