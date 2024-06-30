إجراء قانوني ضد 4 متهمين بغسـل 300 مليون جنيه بمطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 08:34 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.