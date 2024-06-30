سيناريوهات الإعادة في انتخابات الرئاسة الإيرانية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - الانتخابات الإيرانية
وقد حصل "بزشكيان" على نحو 104 ملايين صوت من أصوات الناخبين، فيما حصل "جليلي" على نحو 9.4 ملايين صوت، بما يجعلهما المرشحين الأكثر حصولاً على الأصوات من بين المرشحين الأربعة الذين خاضوا الانتخابات فعليا بعد السحاب اثنين من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور وهما علي رضا زكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وللمرة الثانية في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979 بعدما كانت المرة الأولى في عام 2005 بين الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني.
وبحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، قال إسلامي إنه تم حتى الآن فرز صناديق الاقتراع في 47604 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران، وجود سباق متقارب بين مسعود بيزشكيان وسعيد جليلي.
وأضاف أنه بعد فرز 19.069.713 صوتا، تقدم بيزشكيان بحصوله على 8.302.577 صوتا، بينما حصل جليلي على 7.189.756 صوتا.
وبموجب قانون الانتخابات الإيراني، تجرى جولة الإعادة في أول يوم جمعة، بعد إعلان النتيجة إذا لم يحصل أي من المرشحين على 50% على الأقل من الأصوات.
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