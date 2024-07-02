عمرو خليل يستعرض تاريخ الحكومات في مصر منذ 2014 (فيديو)

استعرض الإعلامي عمرو خليل، خلال تقديم حلقة جديدة من برنامجه "من مصر"، والذي يذاع على قناة القاهرة الإخبارية، الحكومات التي تم تشكيلها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة أمور البلاد منذ عام 2014.





وأضاف أن مصر شهدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى الآن، 3 حكومات خلال 10 سنوات؛ حكومة المهندس إبراهيم محلب كانت الأولى، وبدأت عملها في يونيو 2014، وضمت 35 حقيبة وزارية.

وتابع عمرو خليل: "ثم جرى إقرار تعديلين وزاريين، ثم تقدمت هذه الحكومة باستقالتها في سبتمبر 2015. ثم جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي شملت 33 حقيبة وزارية، وشملت 4 تعديلات وزارية طوال مدتها التي استمرت لـ3 سنوات".

واستطرد: "ثم جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في عام 2018، والتي استمرت حتى العام الجاري 2024، وأجرى فيها 5 تعديلات على مدار الـ6 سنوات".

وأردف خليل: "بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بالتغيير الوزاري الأخير، تم الإعلان عن الإطار العام والخطوط العريضة للحكومة الجديدة، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي".

ولفت إلى أن جميع حكومات دول العالم تصارع من أجل النجاة، ومصر ليست بمنأى عن هذا المشهد العالمي، فتداعياته ضاغطة على كل شيء، ومهددة لكل شيء، للاستقرار، للأمن القومي، للاقتصاد، ولمعيشة المواطنين.